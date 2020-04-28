مدير صحة الكرخ: 16 إصابة بكورونا سجلت في محلة واحدة غربي بغداد ونتوقع تسجيل المزيد فيها

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، إن محلة واحدة في منطقة حي الفرات، غربي بغداد، سجلت 16 إصابة بكورونا، بينها 14 إصابة خلال يومين فقط.

وذكر الحجامي في شريط مصور نشره عبر صفحته على الـ "فيس بوك"، إن "16 حالة إصابة تم تسجيلها بمحلة 893 في منطقة حي الفرات في جانب الكرخ ببغداد"، مشيراً الى أن "14 حالة مصابة بفيروس كورونا سجلت خلال يومين فقط، وجميع المصابين هم أقارب، والعدد في ازدياد".

وأشار الى أن "الالتزام غير جيد في المنطقة، حيث أن الأطفال يلعبون بشوارع الأزقة التي وجدت فيها حالات الإصابة، والآباء غير مكترثين للأمر"، متوقعاً "ازدياد حالات الإصابة في هذه المنطقة".

وأضاف: "لدينا فرق قامت بمسح في المنطقة ومستمرة بعمليات المسح لكشف المصابين، وأن مركز الفرات أيضاً يحتوي على فرقة خاصة بالكشف عن المصابين بالفيروس"، مشيراً الى أن "الناس ترد الى المركز لغرض الفحص ونهيب بجميع المواطنين الى مراجعة المركز او الذهاب الى الفرق الجوالة، لكشف المصابين بالفيروس".





وتابع قائلاً: "نتمنى من جميع المواطنين الحذر الشديد، ويبدو أن هناك حالات لم تسجل لحد الان، ولكن فرقنا ستقوم بتشخصيها جميعا"، مشدداً "على الحذر والإجراءات الوقائية من هذا المرض".

يتبع.



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