تسجيل 71 حالة وفاة في إيران بسبب كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، تسجيل 71 حالة وفاة في إيران ناجمة عن فيروس كورون...





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