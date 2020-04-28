تفجيران انتحاريان يستهدفان مديرية استخبارات كركوك

2020/04/28 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك اليوم الثلاثاء، بتفجير انتحاريين نفسيهما في الباب الرئيسي لمديرية الاستخبارات بالمحافظة....

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