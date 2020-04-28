وصول شحنة مساعدات صينية رابعة الى العراق

2020/04/28 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوصول الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية إلى مطار بغداد الدولي.وقال لـ/المعلومة/، إن “الوجبة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية وصلت، اليوم، إلى مطار بغداد الدولي”.وأضاف المصدر، أن “الشحنة تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الصين للعراق لمواجهة فيروس كورونا”.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، وصول الشحنة الثالثة […]

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