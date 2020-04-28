الكليات الأهلية تهدد الطلبة بالرسوب في حال عدم دفع القسط

2020/04/28 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر ممثلي الجامعات والكليات الاهلية في العراق، الثلاثاء، بيانا بشأن دفع القسط الدراسي لهذا العام.وذكر بيان، انه "نظرا لما يمر به العراق من ظروف نود ان نبلغ طلبتنا الأعزاء في الحضور الى الجامعة وتحديد موقفهم من العام الدراسي الحالي وتحديد احد الخيارات الآتية :- استمرار الطالب بالتعليم الإلكتروني مع أدائه للواجبات المطلوب منه إلكترونيا لكي نقوم بتسجيله لدينا على انه ملتزم بالتعليمات وقرارات وزاره التعليم العالي ويستطيع ان يكمل هذه السنه الدراسية ويشترك في الامتحانات النهائية.- عدم رغبته في إكمال العام الدراسي الحالي وعدم اندراجه بالتعليم الإلكتروني وبالتالي يحسب من ضمن الطلبه الراسبين في هذا العام ويعيدها في السنة القادمة ، لان هناك عدد من الطلبه لم يراجعوا الجامعه منذ بداية العام الحالي مما ادى الى اعتبارهم راسبين في مراحلهم .واضاف، انه "في حال اختيار الطالب الفقرة الاولى عليه الحضور وتسجيل اسمه لإكمال العام الدراسي مع دفعه الاقساط المترتبة في ذمته مع تخفيض ١٠٪؜، وفي حال اختيار الطالب الفقرة الثانيه او لم يحضر خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان يعتبر راسبا في مرحلته ويعيد العام الدراسي في السنة القادمة.الكليات الأهلية تقوم بتهديد الطلبة بالرسوب في حال عدم دفع القسط".

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