بغداد.. بين.. عهدين…المسئولية .. واللامبالاة ؟

2020/04/28 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي أصبح من المؤكد ان من رافق التغيير السياسي للدولة العراقية عام 2003 من كل الكيانات السياسية – دون استثناء- لم يكونوا رجال دولة حين أساؤا استخدام متطلبات...أكمل القراءة ←

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