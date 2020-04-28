صنم وقطب رحى الاحتلالين .. ج2

2020/04/28 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري من سخريات القدر أن أتباع المذهب الشيعي المخطوف أصلاً من قبل المحافل ” الصفيو والصهيو والأنغلو- أمريكية “, لم يكتفوا دهاقنتهم وأحبارهم بجعل الشيعة ينتظرون إمامهم الغائب أو...أكمل القراءة ←

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