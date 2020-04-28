خلية الازمة لـ”المعلومة”: نقيم الخروقات في تطبيق الحظر الجزئي وسنتخذ اجراءات جديدة

2020/04/28 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة خلية الازمة لمواجهة كورونا جاسم الفلاحي، الثلاثاء، عن استمرار انعقاد خلية الازمة لتقيم اجراءات منع التجوال الجزئي، مبينا ان الخلية رصدت العشرات من الخروقات وستتخذ كافة الاجراءات لمنع انتشار الفيروس.وقال الفلاحي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “خلية الازمة في انعقاد مستمر وتباحث لتقيم الوضع الصحي عقب فرض الحظر الجزئي”.واضاف ان […]

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