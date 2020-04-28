قراءة في المصطلحات :الانتهازية، التحريفية، الاصلاحية

2020/04/28 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجم الدليمي مقدمة تشكل هذه المصطلحات غاية في الأهمية في محاربتها وتعريتها وفضح جوهرها الخبيث وانعكاس ذلك سلبياً على عمل ونشاط اي حزب شيوعي، وهذه المفاهيم الثلاثة هي مكملة بعضها...أكمل القراءة ←

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