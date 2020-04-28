قيادي في الفتح: في حال تفويض السنة والاكرد للكاظمي بإختيار كابينته الوزارية سنفوضه كذلك

2020/04/28 | 13:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح نعيم العبودي، إن الكتل الشيعية ستفوض المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بحرية اختيار كابينته الوزارية في حال تم تفوضيه من السنة والاكراد كذلك.

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