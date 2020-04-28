الإعمار: توزيع الأراضي مرهون بالموازنة و مشاريع الطرق بحاجة لـ 5 مليارات دولار

2020/04/28 | 13:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أن توزيع الأراضي على المواطنين مرهون بإقرار الموازنة العامة، فيما اشارت الى أن مشاريع بناء الجسور ومد الطرقات يحتاج الى 5 مليارات دولار.

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