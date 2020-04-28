عليوي يطالب الحكومة بعدم المساس برواتب الموظفين

2020/04/28 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي الحكومة بعدم المساس برواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود كحل لمواجهة الازمة التي تمر بها البلاد.

وقال عليوي في تصريح، إن رواتب الموظفين خصوصاً اصحاب الدرجات الدنيا خط احمر لا يجب المساس به مهما كانت الأسباب، داعيا الحكومة ووزارة المالية خاصة الى إيجاد الحلول البديلة واللجوء الى مصادر اخرى للتمويل بعيداً عن استقطاع تلك الرواتب، مؤكدا أهمية أخذ كافة قطاعات الدولة في اعتبارها أن ضمان المعيشة اللائقة بالمواطن طيلة فترة الأزمة هو الهدف الأساس من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقاً، فلا مجال لاتخاذ قرارات غير مدروسة تثقل كاهل المواطن بدلاً من إعانته.

وأشار عليوي الى ان اهم الإجراءات الواجب اتخاذها هي تخفيض أو إلغاء امتيازات ونثريات أصحاب الدرجات الخاصة وإلغاء الإيفادات إلى الخارج أو تقليلها إلى أدنى مستوى.

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