العتابي : عدم تمرير حكومة الكاظمي سيدخل العراق في سيناريوهات معقدة

2020/04/28 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، ان عدم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي سيدخل البلاد في سيناريوهات معقدة.

وقال العتابي في تصريح ان مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة ولم تصل الى طريق مسدود حتى الآن، مشيرا الى أن تخويل القوى السياسية للكاظمي باختيار الكابينة الوزارية، كان مشروطا، وهو ان يتم عرض الاسماء على الكتل قبل تقديمها الى مجلس النواب.

وأضاف ان عدم تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، سيدخل البلاد في سيناريوهات معقدة قد تؤدي الى عدم تمكن القوى السياسية من التوافق على اختيار مكلف جديد.

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