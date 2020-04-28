لجنة الصحة والسلامة توجه بتشديد إجراءات الوقاية من كورونا وتحذر من تجاهل الإرشادات

2020/04/28 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت لجنة الصحة والسلامة بتشديد الاجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات والارشادات الحكومية في ظل تفشي وباء كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان ان الأخير ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتقييم اجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ورحلات العراقيين الوافدين، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، والتي أكد فيها عبد المهدي ان القرارات الصحية يكون الرأي فيها لجهة الاختصاص وهي وزارة الصحة وما يصدر عنها من توصيات، فيما أثنى على الجهود التي تبذلها الجهات كافة لحماية العراقيين من الوباء والنتائج المتقدمة المتحققة لمنع تفشي الوباء.

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