تقرير للأمم المتحدة يرسم صورة متشائمة للاقتصاد العالمي

2020/04/28 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم تقرير للأمم المتحدة صورة متشائمة للاقتصاد العالمي، على خلفية تفشي عدوى الفيروس التاجي، متوقعا مستوى غير مسبوق للبطالة والفقر في العالم.ورجح تقرير الأمم المتحدة لشهر نيسان، أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة الفيروس التاجي.وتوقع الخبراء الأمميون أن “تغرق أزمة كوفيد -19، الاقتصاد العالمي […]

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