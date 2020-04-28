2020/04/28 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء المقدادية 35 كم شمال شرق بعقوبة.وقال قائممقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي لشفق نيوز ان "عناصر داعش فجرت برجين لنقل الطاقة الكهربائية في قرية نهر الامام "4 كم شرق المقدادية" بعبوات ناسفة ما سبب اضرارا كبيرا وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في اطراف المقدادية.واكد التميمي ان منطقة"نهر الامام" وكرا ومعقلا للجماعات المسلحة وتشهد توترات امنية بين الحين والاخر.وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات ارهابية بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).