2020/04/28 | 13:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفير أكثر من 1700 فرصة عمل في الديوانية التخطيط يوقّع عقد عمل مع القطاع الخاص ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب بغداد – الزمان ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الجلسة الاعتيادية للجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، بمشاركة أعضاء مجلس النواب نسرين الوائلي، وميثاق الحامدي، وسعد الخزعلي، ومحافظ الديوانية زهير الشعلان، وعدد من الممثلين عن […]

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