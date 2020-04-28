2020/04/28 | 13:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تتوقع شهرين مرعبين وبكين تنفي إتهامات الأوربي كورونا يحصد أرواح أكثر من 210 آلاف ويتجاوز عتبة الثلاثة ملايين مصاب في العالم واشنطن – مرسي أبو طوق شهدت دول العالم المختلفة امس ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات من جراء فايروس كورونا المستجد ليصل إلى أكثر من 210 آلاف اكثر من ربعهم امريكيون، فيما تجاوز عدد […]

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