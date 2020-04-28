2020/04/28 | 13:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار الأمريكي والتهديد الصيني بالـ (يوان) – عدنان مناتي في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الاولى كانت قاعدة الذهب هي الممثل للنظام النقدي الدولي الذي يمثل الأساس للنظام الاقتصادي الدولي ، وذلك بجعل النقود هي ذاتها نقودا ذهبية بمعنى قيمة العملة النقدية تمثل قيمة معدن الذهب المتكونة منه ، ومع بدء بوادر نشوب الحرب العالمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي والتهديد الصيني بالـ (يوان) – عدنان مناتي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي والتهديد الصيني بالـ (يوان) – عدنان مناتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).