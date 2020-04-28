علماء جغرافيا النباتات يتوقعون تغير المناخ في القطب الشمالي

2020/04/28 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر علماء جغرافيا النباتات الروس، إجراء دراسة للنظام البيئي لجزيرة رانغل الروسية تشوكوتكا لتحديد التغيرات العامة التي ستحدث في القطب الشمالي خلال السنوات العشر المقبلة.

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