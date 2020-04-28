انباء عن وفاة المحلل والخبير السياسي واثق الهاشمي

2020/04/28 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تداولت الاوساط الاعلامية، انباء تفيد بوفاة المحلل والخبير واثق الهاشمي.وكان الهاشمي عانى من مرض السرطان في الفترة الاخيرة، وقد اجى عدة فحوصات داخل وخارج العراق.ويعد الهاشمي، المحلل السياسي الابرز في العراق، ويحضى بمتابعين كثر نتيجة تحليلاته الرصينة، ومعلوماته المؤكدة.وبهذه المناسبة تتقدم اسرة وكالة العهد نيوز، الى الاسرة الاعلامية في […]

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