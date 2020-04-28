مجلس النواب الأميركي يحقق في قرار ترمب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

2020/04/28 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التحقيق في قرار الرئيس دونالد ترمب، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما أمهلت وزارة الخارجية أسبوعا للتوضيح.

وقال رئيس اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعاني أوجه قصور لا بد من إصلاحها، ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عنها في الوقت الذي يواجه فيه العالم مأساة كورونا ليس هو الرد أو الاجراء المناسب، مطالبا بومبيو احدى عشرة مجموعة من الوثائق أو المعلومات ذات الصلة بالقرار الخاص بوقف التمويل في موعد لا يتجاوز الرابع من آيار المقبل، وبخلافه سوف تنظر اللجنة في جميع الإجراءات المتاحة لمساعدة المنظمة.

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