المساءلة والعدالة تؤكد تدقيق 3 قوائم مرشحين مرسلة من الكاظمي

2020/04/28 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة تدقيق ثلاث قوائم تتضمن أسماء مرشحة للكابينة الوزارية أرسلت من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس الهيئة باسم البدري، إن المساءلة والعدالة أنهت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي إذ تضمنت القائمة الأولى سبعة عشر وزيراً ثم ارفقت بقائمة تتضمن اربعة اسماء وأخرى تضمنت سبعة أسماء، مبينا أن جميع الاسماء المرسلة لم يؤشر عليها من حيث اجراءات المساءلة والعدالة.

واشار البدري الى ان اجراءات المساءلة والعدالة قانونية ومنظمة بقانون وجزء من مهام عملها تدقيق اسماء المرشحين للمناصب العليا، والمسؤول الذي تنطبق عليه اجراءات المساءلة والعدالة يمنع من الترشيح، لافتا الى أن عملية الاستثناءات من اجراءات المساءلة والعدالة مسألة قانونية بعيدا عن الاجتهاد.

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