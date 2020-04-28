الفشل التنموي لدولة المكونات ,في ضوء التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/28 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص التقرير السياسي للمؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016, ما تعرضت له بنى الدولة المركزية ومؤسساتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من انهيار , حيث روجت سلطة الاحتلال الى اقتصاد السوق وتصفية قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة التي كان لها دورا مهيمنا , وقامت سلطة الاحتلال بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية أمام ت ......





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