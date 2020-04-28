لعنة المحاصصة تجدد شبابها! - مرتضى عبد الحميد

2020/04/28 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد كل ثلاثاء وباء كورونا رغم خطورته، وسرعة انتتشاره، والماَسي التي سببها للبشرية جمعاء، وفي مختلف بلدان العالم، بدأ بالتراجع تدريجياً، وكل الدلائل تشير الى إمكانية إيجاد علاج له قريباً، ينهي دورته، ويجعل أثره يتلاشى بمرور الوقت، كما هو الحال مع كل الأوبئة والجوائح المفاجئة منها والمتوقعة في العصر الحديث.بيد أن في العراق وباءً أشد فتكاً، وضحاياه الشعب العراقي بأغلبيته ال ......





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