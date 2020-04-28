-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (3) - احمد جمعة

2020/04/28 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة سكون مشوب بصوت رياح باردة تهب على الساحل البحري بمحاذاة سلسلة أقفاص كبيرة لصيد الأسماك، وقطع من الأخشاب الطويلة والعريضة مُخَلّفة على الأرضية، مقابل البحر الذي كانت أمواجه لحظتها مَسْجية، لكنها في حالة مد وتسمع صوت أمواجه الخفيفة الهادئة تلطم حاجز من حجارة متراكمة على امتداد المكان، ظهر منزل صغير بُنِي من الحجارة والطين والأخشاب الصلبة أطل على ممر مؤدٍ للساحل وبدا وسط العتمة معزولاً عن الدنيا، ظهر ......





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