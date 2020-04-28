2020/04/28 | 13:50 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن المشاريع المعدة للإنجاز ضمن الاتفاقية الصينية".

وقال وزير التخطيط نور...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينها ميناء الفاو.. التخطيط تكشف عن المشاريع المعدة للإنجاز ضمن الاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينها ميناء الفاو.. التخطيط تكشف عن المشاريع المعدة للإنجاز ضمن الاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).