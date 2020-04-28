تركيا تعاقب “هيئة تحرير الشام” بقطع طرق تجارتها غربي حلب

2020/04/28 | 13:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت #تركيا باتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية جديدة، تهدف لتضييق الخناق على “هيئة تحرير الشام” التي أقدمت قبل يومين على مواجهتها واستهدفت جنودها بقصف نقاط المراقبة التركية قرب النيرب جنوبي #إدلب.وبدأ الجيش التركي منذ يوم…

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