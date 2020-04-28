بعد تسجيل 16 إصابة.. صحة الكرخ تحذر من زيادة الإصابات بكورونا في حي الفرات

2020/04/28 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر مدير عام دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، من زيادة الاصابات بفيروس كورونا في حي الفرات، في حال مواصلة الأهالي عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال الحجامي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "نحذر من زيادة اعداد المصابين في حي الفرات بعد تسجيل 16 اصابة مؤكدة بكورونا خلال يومين، جميعهم من الاقارب، وذلك لعدم التزام الاهالي بإجراءات السلامة".

واضاف، ان "الدائرة خصصت فرقا طبية وصحية جوالة لإجراء المسح الوبائي وأخذ المسحات للملامسين بالاضافة الى تعفير جميع المنازل في المنطقة".

وتابع الحجامي "على المواطنين الحذر الشديد والالتزام بإجراءات السلامة والجلوس في منازلهم ومراجعة المركز الصحي او الفرق الصحية الجوالة لاي شخص لديه شكوك او الشعور باعراض المرض"، مشيدا بدور القوات الامنية في عزل المنطقة وتعاونهم مع الفرق الطبية والصحية".

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