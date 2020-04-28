2020/04/28 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة حامل ترفع عدد المصابين بكورونا الى 38 حالة بمنطقة في البصرة

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