البنك الدولي يعلن استعداده لدعم العراق وإعادة هيكلة القروض الممنوحة له

2020/04/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، استعداده لدعم العراق وإعادة هيكلة القروض الممنوحة له.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، نوري الدليمي، في بيان، أن الاخير "استقبل رمزي نعمان الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية المواجهة لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وثمن الدليمي، وفقا للبيان، خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، "مستوى الدعم الذي تقدمه بعثة البنك الدولي لجهود الحكومة العراقية"، داعياً إلى "إعادة هيكلة الدعم الدولي المقدم للعراق وفقاً لأوليات الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة".

وبين أن "الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة للتخفيف من هذه التبعات على المستويين الآني والمتوسط، وتقديم رؤية متكاملة لمعالجة التداعيات المستقبلية التي ستفرزها الأزمة، والمتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وأعلن "شمول محافظات (الديوانية، ميسان، ذي قار، واسط، بغداد، الأنبار، ديالي، والسليمانية) بمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الداعم لخطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر، ليصبح مجموع المحافظات المشمولة 11 محافظة بعد شمول محافظات (المثنى، وصلاح الدين، ودهوك) في العام الماضي"، مؤكداً "إضافة المحافظات المتبقية خلال العام المقبل".

من جانبه أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق، بـ"جهود الوزير والإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة التخطيط لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة"، مؤكداً "استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الممكن وإعادة هيكلة القروض الممنوحة للعراق، وبما يسهم في حماية شرائح المجتمع الهشة".

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وذكرت دائرة التحقيقات

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