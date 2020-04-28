السفير الإيراني يلتقي وزير العدل للإطمئنان على سلامة سجناء بلاده في العراق

2020/04/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ديالى

التقى السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، وزير العدل فاروق أم...





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