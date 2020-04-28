نائب: خطر عودة الإصابات بكورونا إلى ديالى ما زال محدقاً

2020/04/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب، همام التميمي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، بان المحافظة تواجه ثلاثة تحديات في ملف فايروس كورونا في ان واحد.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" ديالى لم تسجل اي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ 20 يوما على التوالي وهذا مؤشر ايجابي وجاء نتيجة اسباب متعددة أبرزها تفاعل المواطنين مع اجراءات الحظر الشامل وجهود المؤسسة الصحية بالإضافة الى دور الجهات الحكومية الساندة بكل مسمياتها ".





واضاف التميمي، ان" عودة كورونا الى ديالى امر وارد كونها تواجه ثلاثة تحديات في ان واحد هي وجود طرق برية محورية من عدة محافظات تمر بها في اتجاه بغداد وسفر الاف من المحافظات اخرى وعودتهم "، لافتا إلى "وجود اعداد كبيرة من منتسبي القوى الامنية في ديالى هم سكنة محافظات فيها معدلات عالية للإصابة بالإضافة الى ان المحافظة تحيطها محافظات لاتزال تسجل اصابات".

واشار التميمي الى ان" السيطرة على الاصابات في ديالى لم يكن بالأمر الهين"، مؤكدا أن "الدعم الانساني للفقراء والنازحين اسهمت في تحديد الحركة والالتزام بالحظر الشامل الذي استمر اسابيع عدة".

ويشار إلى ان ديالى لم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا منذ 20 يوماً في المحافظة.

بغداد اليوم – كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، إصابة منتسبين اثنين بهجوم انتحاري في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "إرهابي انتحاري فجر، نفسه في مدخل مديرية استخبارات وم

بغداد اليوم-الديوانية

أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات، العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، قيام الأجهزة الامنية بتنفيذ حملة واسعة في مناطق مختلفة من المحافظة.





وقال منخي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، من محافظة كركوك، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، بأن التفجيرات التي استهدفت مديرية استخبارات المحافظة، نفذها انتحاريان يرتديان حزمين ناسفين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انتحاريين اثنين، يرتديان حز

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