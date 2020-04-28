مواطنو وموظفو الأنبار يشتكون من عدم السماح لهم بدخول المحافظة عبر سيطرة الصقور

2020/04/28 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شكا مواطنون وموظفون من سكنة محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، من عدم السماح لهم بدخول المحافظة عبر سيطرة الصقور، بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المحلية والقوات الأمنية في المحافظة.

وقالت مصادر لـ"الغد برس" إن "الإجراءات تتخذ بحق سكنة المحافظة والموظفين العاملين فيها، حيث لا يمكنهم الدخول والخروج منها، إلا لحالات استثنائية وبموافقات رسمية من الجهات الأمنية، ما يؤخر العديد من المصالح الهاصة بالمواطنين، في متابعة إنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية خارج المحافظة".

وفي اتصال هاتفي لـ"الغد برس" مع المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، قال إن "فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، زار اليوم مقر سيطرة الصقور الرابطة بين محافظتي بغداد والأنبار، واطلع على آلية انسيابية مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والزراعية والطبية".

واوضح أن "قرار المنع والاستثناءات صادر من خلية أزمة المحافظة لمنع انتشار وباء كورونا، وأن الفريق سيضمن مشكلة المواطنين العالقين ضمن تقرير الزيارة".

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