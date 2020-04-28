العبودي ينفي منح الكاظمي تيار الحكمة 3 وزارات بالحكومة الجديدة

2020/04/28 | 14:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب عن تيار الحكمة الوطني علي العبودي الانباء المتعلقة بمنح الكاظمي ثلاث وزارات لتيار الحكمة الذي يترأسه السيد عمار الحكيم في الحكومة الجديدة.وقال العبودي إن هناك ارباكا في حسم مسألة تشكيل الحكومة وان طريق الكاظمي ليس معبدا بالورود … Readmore

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