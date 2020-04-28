خَيار العاجزين .. أم خَيار الشُجعان ؟ - امين يونس

2020/04/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " ..



ثلاثة مُشّجعين لنادي أربيل لكرة القدم ، كانوا يتناقشون مُحْبطين ، حول خسارة فريقهم في مباراتهم ضمن الدوري العراقي ، ولم تكن هذه الخسارة الوحيدة ، فقبلها تكررت الهزائم .



فقال المُشجع الأول :ـ عَتَبي على المُدّرِب ، فلو إبتدعَ خططاً أفضل ، لكُنا فُزنا بالتأكيد .المُشجِع الثاني أجاب : بل المسؤولية يتحملها اللاعبون ..



فلو طبقوا التوجيهات بدقة ، لما كانت النتيجة هكذا .



أما المُشجِع الث ......





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