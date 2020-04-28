لا تعشقي يساريًا، قالها لي .. في عيد ميلادي 1-آيار - فاطمة الفلاحي

2020/04/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي تخرجنا ولم نرَ بعضنا، فكل واحد فينا جرته الحياة صوب رغباته، وبعضنا داست عليه الحياة دون أن تكترث لقيامة شهاداته ..كنا قد اتفقنا قبل أن نفترق، في عيد ميلاد بعضنا، نلتقي في الگريعات-على أن يدفع كُلٍ حسابه كما كنا- في مطعم شواء يحاذي دجلة، وجورياته تنسدل على خده..وكأنها تعانق رحلة مصيرنا.



في سنة 2002 اقترح بعضهم أن يكون موقعنا الجديد في صاج الريف في منطقة 52، بسبب دسامة جيب سعد وعُلا ونرمي ......





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