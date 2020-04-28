بترو-لوجيستيكس: إمدادات نفط أوبك ترتفع في نيسان قبل خفض جديد

2020/04/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة لتتبع شحنات النفط، الثلاثاء، إن إمدادات نفط أوبك ارتفعت بما يزيد عن مليوني برميل يوميا في نيسان لأعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2018، إذ ضخ المنتجون النفط بأكبر قدر ممكن قبل سريان اتفاق جديد بشأن الإمدادات في أيار.

وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستيكس ومقرها جنيف إن الزيادة هذا الشهر جاءت مدفوعة بإمدادات قياسية من السعودية والإمارات وكذلك إنتاج عند أعلى مستوى في عدة سنوات من الكويت.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المزيد من الخام في نيسان بعد أن انهار اتفاق سابق بشأن الإمدادات مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة في آذار مما دفع أوبك لإلغاء القيود على إنتاجها.

ويدخل اتفاق جديد لكبح الإمدادات بين المنتجين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، حيز النفاذ في أول أيار.

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