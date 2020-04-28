موقع أتلانتك الأميركي : التظاهرات في العراق كانت أفضل أمل لأميركا لبسط نفوذها

2020/04/28 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تقرير لموقع اتلانتك كانسل الأميركي، بأن التظاهرات التي شهدها العراق في بداية تشرين الأول الماضي كانت افضل أمل لأميركا لبسط نفوذها وسيطرتها في العراق، مشيرة إلى أن ذلك الأمل تراجع بعد حادثة مطار بغداد.

وذكر التقرير أن ايران ليس الملومة عن كل المشاكل المرتبطة بالعلاقات العراقية الاميركية ذلك ان الفشل في تلك العلاقات يعود جزء منه الى الاهداف التي تم تأسيسها ضمن معاهدة الاطار الاستراتيجي مع العراق عام الفين وثمانية.

واضاف أن المشكلة تكمن في ان المعاهدة ذات شقين هي اهدافها الطموحة ووسائل تحقيقها ذلك ان العراق لم يستفد بشكل كامل من إنشاء مؤسسات أكثر شفافية وفعالية بدءا من الفساد والطائفية الى قلة الخبيرة التي يتطلبها الحكم الفعال، ونتيجة لذلك ، لم يضع أي من الجانبين الكثير من الجهد للحفاظ على هذا الاتفاق على قيد الحياة.

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