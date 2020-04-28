الكربولي : مصطفى الكاظمي قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية

2020/04/28 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف القوى العراقية ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية، فيما اشار الى انه سيمر عبر البرلمان.

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح صحافي ان الجميع لا يزال داعماً لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن المشكلة تكمن في توزيع الحصص مبينا ان الكاظمي سيمضي داخل البرلمان.

واضاف ان الكاظمي الآن بصدد تسوية خلافاته مع الكتل الشيعية، والتي يبدو أنها قطعت شوطاً جيداً في إطار التفاهمات.

وحول ما إذا كانت هناك خلافات داخل المكون السُنّي، اكد الكربولي ان لدى السنّة من يمثلهم في البرلمان ومن يدافع عن حقوقهم التي يعرفها الجميع والتي لا نساوم عليها أيا كانت الأسباب.

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