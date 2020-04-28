الجبوري يكشف عن تفاهمات سياسية تقود للتصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي

2020/04/28 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب احمد مظهر الجبوري عن تفاهمات سياسية ستقود الى عقد جلسة الخميس المقبل للتصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الجبوري ان اعضاء تحالف القوى سيذهبون لعقد جلسة الخميس المقبل للتصويت على حكومة الكاظمي لكن المتغيرات وليدة اللحظة والعملية السياسية برمتها بينت على محاصصة حزبية بامتياز.

واضاف الجبوري، ان رئيس الوزراء المكلف لا يمكن ان يمضي لتشكيل الحكومة دون تفاهمات مع الاحزاب السياسية، وأشار إلى أن تحالف القوى خوّل الكاظمي اختيار الوزراء مع الاحتفاظ بالاستحقاقات للمكون السني.

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