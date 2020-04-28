صحة الكرخ تعلن تسجيل 16 حالة في محلة واحدة

2020/04/28 | 15:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا بمحلة واحدة في منطقة حي الفرات، غربي بغداد، بينها 14 إصابة خلال يومين فقط.

مدير صحة الكرخ: 16 حالة إصابة تم تسجيلها بمحلة 893 في منطقة حي الفرات في جانب الكرخ ببغداد

قال الحجامي في شريط مصور نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، وتابعه "ألترا عراق"، إن "16 حالة إصابة تم تسجيلها بمحلة 893 في منطقة حي الفرات في جانب الكرخ ببغداد"، مشيرًا الى أن "14 حالة مصابة بفيروس كورونا سجلت خلال يومين فقط، وجميع المصابين هم أقارب، والعدد في ازدياد".

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أشار الى أن "الالتزام غير جيد في المنطقة، حيث أن الأطفال يلعبون بشوارع الأزقة التي وجدت فيها حالات الإصابة، والآباء غير مكترثين للأمر"، متوقعًا "ازدياد حالات الإصابة في هذه المنطقة".

أضاف: "لدينا فرق قامت بمسح في المنطقة ومستمرة بعمليات المسح لكشف المصابين، وأن مركز الفرات أيضًا يحتوي على فرقة خاصة بالكشف عن المصابين بالفيروس"، مبينًا أن "الناس ترد إلى المركز لغرض الفحص ونهيب بجميع المواطنين إلى مراجعة المركز أو الذهاب إلى الفرق الجوالة، لكشف المصابين بالفيروس".

وتابع قائلًا: "نتمنى من جميع المواطنين الحذر الشديد، ويبدو أن هناك حالات لم تسجل لحد الآن، ولكن فرقنا ستقوم بتشخصيها جميعًا"، مشددًا "على الحذر والإجراءات الوقائية من هذا المرض".

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