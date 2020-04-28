رعد حمودي يحذر شخصيات حكومية من الاستمرار في التدخل بشؤون الاتحادات الرياضية

2020/04/28 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذّر رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي، عدداً من الشخصيات الحكومية من مغبة الاستمرار في التدخل بشؤون الاتحادات الرياضية المركزية ومحاولة تحديد مصيرها.وقال حمودي في بيان تلقته “العهد نيوز”، انا شخصنا حذرت عدداً من الشخصيات الحكومية التي تدخلت ولا زالت بشؤون الاتحادات والعمل بطرق غير مشروعة وغير قانونية على تغيير ادارات بعض […]

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