“بلومبرغ”: العالم قد يواجه نقصا في الغذاء بعد وضع سقفا لصادرات القمح الروسي

2020/04/28 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن العالم يخاطر بالبقاء من دون القمح الروسي للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، في ظل القيود التي فرضتها الحكومة الروسية على صادرات القمح.وتقول “بلومبرغ” إن العالم قد يواجه نقصا في الغذاء، بعدما وضعت الحكومة الروسية سقفا لصادرات القمح، لكن بعض الخبراء يرون أن الموردين الأمريكيين أو الأوروبيين قد يحاولون قلب الموقف لصالحهم.وفرضت وزارة […]

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