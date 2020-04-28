المخزونات تهوي بالخام الأمريكي 18.5% دون 11 دولارا

2020/04/28 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 4.5 في المائة ” لتتداول عند 22.04 دولار للبرميل.وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يونيو، بنحو 18.5 في المائة ليتداول عند 10.4 دولار للبرميل.يأتي ذلك بالتزامن مع تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير نتيجة […]

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