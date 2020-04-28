سلطات كوريا الجنوبية تؤكد علمها بمكان تواجد كيم جونغ أون

2020/04/28 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن كبار المسؤولين في سيئول اليوم الثلاثاء، عن معرفتهم بمكان إقامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أقوى تأكيد من نوعه حتى الآن بعد اختفاء كيم عن الأنظار منذ نحو أسبوعين.وحسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”، فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، قال خلال جلسة للبرلمان إن “الحكومة على علم بمكان […]

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