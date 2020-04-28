2020/04/28 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت محكمة تحقيق الكرخ تصديق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها في منطقة حي الجامعة ببغداد.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق المختص بيّن أن المتهمة ذكرت في إفادتها بأنها كانت ممتعضة من العيش مع زوجها لتجد لنفسها المبررات لتقوم بجريمتها البشعة، وقال البيان إن المرأة اعترفت بسكب مادة البنزين في غرفة زوجها اثناء نومه واضرام النيران فيها، مما ادى الى مقتله في الحال وتحويله الى جثة متفحمة للتمويه بانه حادث انتحار بمساعدة ابنها الذي اعترف بقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره مئة واربعين مليون دينار من غرفة والده وبالاتفاق معها ومع شخص تربطه علاقة مع زوجة المجني عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها في حي الجامعة ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهمة بجريمة حرق زوجها في حي الجامعة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).