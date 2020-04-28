الخزعلي : كتلة صادقون لم تفرض أي شروط على الكاظمي في كابينته المقبلة

2020/04/28 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة صادقون سعد الخزعلي ان كتلته لم تفرض أي شروط او تحدد أسماء بعينها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في كابينته المقبلة.

وقال الخزعلي في تصريح ان كتلة الصادقون لن تتمثل في اجتماعات القيادات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد ان خولت هي وقوى تحالف الفتح الأخرى رئيسها هادي العامري مبينا ان الصادقون لم تفرض أي شروط او تحدد أسماء بعينها للكاظمي في كابينته المقبلة.

أضاف ان تحالف الفتح هو اكثر الكتل السياسية وضوحا وذلك لوجود رؤية موحدة لجميع القوى المنتظمة تحت التحالف, فضلا عن امتلاكه رؤية واضحة المعالم للمرحلة الانتقالية المقبلة خاصة حرصه على الالتزام باجراء الانتخابات المبكرة.

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