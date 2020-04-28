الرئيس صالح يعزي بوفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي

2020/04/28 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، تعزية الى أسرة المحلل والخبير السياسي واثق الهاشمي بوفاته إثر مرض عضال.وذكر صالح في نص البرقية "ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المحلل والخبير السياسي الدكتور واثق الهاشمي، الذي نفتقد برحيله شخصية وطنية قدمت الكثير من العطاء العلمي والمهني".وأضاف: "نسأل الباري أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

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