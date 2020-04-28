صحة الكرخ: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة واحدة

2020/04/28 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الفرات خلال اليومين الماضيين.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، على صفحته في الفيسبوك، إنه "تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الفرات محلة 893 خلال اليومين الماضيين"، موضحا أن "جميع المصابين هم اقارب، والعدد في ازدياد".وأشار الحجامي إلى "عدم التزام اهالي المنطقة بالتوصيات الصحية"، داعيا المواطنين، إلى "الحذر الشديد لان هناك حالات لم تسجل لحد الآن".

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